6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Ипотека в 2025 году» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина, 45а, оф. 608)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ключевым изменениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства («Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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11:00 Челябинск – Старт праздничного ретро-рейса автобуса-гармошки «Икарус» (остановка «Центральный автовокзал», ул. Степана Разина)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Лингвистическая игра «По следам Конька-Горбунка» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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13:00 Челябинск – Лекция о здоровом образе жизни «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс открытка «Маме, мамочке, мамуле» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Литературный праздник «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Занятие «Единый портал государственных услуг» в рамках курсов «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Консультации по справочно-правовым системам «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, электронный зал)
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15:00 Челябинск – Литературная встреча «Книжное посвящение весне» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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16:00 Челябинск – Мероприятие по передаче конфискованных в доход государства автомобилей для нужд участников СВО (Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ул. Харлова, 20)
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16:30 Челябинск – Час настольных игр «Детективные истории» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Лекция «Секреты внутреннего мира: психология и саморазвитие» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Будь прекрасна!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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18:0 Челябинск – Демонстрация нового документального фильма «Большой...гуманитарный» Игоря Гончарова, снятого совместно с Челябинским отделением Русского Географического общества (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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