Уголовное дело о смертельной стрельбе на стадионе направили в суд Миасса

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.

Напомним, трагедия произошла 14 мая 2024 года на стадионе «Южный» в Миассе. В ходе конфликта между двумя компаниями мужчина вышел из машины с ружьем и открыл огонь. Первый выстрел попал в грудь 23-летнего молодого человека, который от полученной раны скончался на месте. Еще два раза миасец выстрелил в брата пострадавшего, но промахнулся.

Во время расследования выяснилось, что обе стороны знали друг друга и долгое время конфликтовали.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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