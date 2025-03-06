В южноуральских магазинах «Светофор» нашли поддельные продукты

В двух магазинах сети «Светофор» в Челябинской области обнаружили фальсификат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 26 февраля по 11 марта 2025 года ведомство проводит согласованные с прокуратурой проверки 19 магазинов «Светофор» ООО «Торгсервис 74», расположенных в Челябинской области: 11 магазинов Челябинска, 6 магазинов Магнитогорска и по одному магазину в Каслях и Кыштыме.

Во время проверок уже отобраны 15 проб различной продукции животного происхождения: сливочного масла, сыра, сметаны, меда, яиц, колбасы, свинины, мяса птицы, которые в настоящее время находятся на исследовании в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Уже известны результаты некоторых исследований.

Так, к примеру, сливочное масло известного челябинского производителя, а также сливочное масло от свердловского индивидуального предпринимателя не прошли лабораторный «экзамен»: в продукции выявлены растительные жиры и масла, что говорит о ее фальсификации.

Управление Россельхознадзора уже аннулировало производственные сертификаты на продукцию. Ее владельцы и производители уведомлены о необходимости прекращения реализации.

Напомним, в феврале текущего года ведомство уже заявляло о нарушениях ветеринарного законодательства и технических регламентов, выявленных во время проведения контрольно-надзорных мероприятий в магазинах данной сети при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Подобные проверки проводятся в магазинах на всей территории страны. Пробы продукции, в том числе и челябинских производителей продукции, отбираются специалистами территориальных управлений Россельхознадзора в различных регионах. Результаты лабораторных исследований оперативно отражаются в системе раннего оповещения Россельхознадзора «СиРанО».

Так, в частности, уже известно, что пробы масла того же челябинского производителя были отобраны Россельхознадзором в магазине «Светофор» ООО «Торгсервис 27» в Благовещенске, и лабораторные исследования также показали наличие в продукте растительных жиров.

По завершению проверки ко всем нарушителям будут приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе будут подготовлены материалы для проведения отдельных проверок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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