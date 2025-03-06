В Челябинске три вагона сошли в рельсов

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром сегодня, 6 марта, в парке «Г» станции Челябинск-Главный.
На путях необщего пользования при проведении маневровых работ с рельсов сошли три пустых вагона. Опрокидывания состава не произошло.
В результате происшествия никто не пострадал. Задержек движения поездов на путях общего пользования не имеется.
Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, Центральное межрегиональное слудственное управление СКР на транспорте начало проверку действий ответственных лиц железной дороги по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Челябинск, Виктор Елисеев
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