Российский оператор прокачал 4G в одном из мировых центров черной металлургии

«МегаФон» прокачал 4G в одном из крупнейших мировых центров черной металлургии.

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование во втором по числу жителей городе Челябинской области – Магнитогорске. Сигнал 4G стал увереннее в районе улиц Советской, Галлиуллина и Доменщиков. Теперь горожане, проживающие вблизи этой локации, а также отдыхающие в расположенном вблизи парке смогут пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 60 Мбит/с.

Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и обеспечивает высокую скорость мобильного интернета и большую площадь покрытия сети.

Отдыхающие на городском курорте активно пользуются мобильным интернетом, и это подтверждает аналитика обезличенных данных от «МегаФона». Объем трафика, который потратили на территории парка с начала года, сопоставим почти с 10 тысячами часов видеозвонков в мессенджерах. Наиболее популярными днями для отдыха на магнитогорском курорте стали выходные Масленицы.

В районе, где установлена базовая станция, находятся озеро с пляжной зоной, спортивная площадка, детский развлекательный центр и другие объекты.

«Важной составляющей комфортного отдыха в наше время является качественная мобильная связь. Мы планомерно увеличиваем территорию покрытия и скорость передачи данных, устанавливаем новое оборудование в популярных туристических местах. Так, теперь скорость мобильного интернета на территории курорта составляет до 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы воспользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Ранее базовая станция была запущена еще в одном популярном месте отдыха челябинцев – музее-заповеднике «Аркаим». В целом за прошлый год специалисты «МегаФона» модернизировали около 530 объектов связи и построили более 80 базовых станций в регионе. Изменения затронули в том числе санаторий «Увильды» и базу отдыха «Красный камень».

Челябинск, Виктор Елисеев

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