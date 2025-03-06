Челябинцы кинулись учить корейский

Лидерами роста предпочтений среди южноуральцев, решивших изучать иностранные языки, стали корейский и итальянский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сервиса «Авито Услуги», в феврале текущего года спрос на уроки преподавателей по корейскому языку вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 350%.

Средняя цена одного занятия составляет около 695 рублей и зависит от стажа и квалификации преподавателя, формата занятий может быть как групповой, так и индивидуальный. Для владения языком на уровне B1, позволяющем комфортно путешествовать, поддерживать беседы и решать большинство бытовых задач, в среднем потребуется не менее 2-х часов занятий с репетитором в неделю и еще столько же для самостоятельного закрепления знаний. Средний срок изучения языка при таком графике составляет 2 года, поэтому стоимость обучения оценивается приблизительно в 133 тысячи 440 рублей.

Итальянский язык занял второе место по росту спроса среди жителей Челябинска. За год спрос на услуги репетиторов итальянского вырос на 250%. Средняя стоимость занятия составляет 990 рублей.

Тройку лидеров по росту спроса замыкает турецкий – за год жители Челябинска стали на 17% чаще обращаться к преподавателям этого языка. Одно занятие турецким языком обойдется в среднем в 700 рублей. Если изучать турецкий с нуля с помощью преподавателя по два часа в неделю, то потребуется также около двух лет, а совокупная стоимость занятий за этот период составит около 134 тысяч 400 рублей.

По абсолютным показателям спроса и предложения в феврале 2025 года, как и прежде, лидировал английский. «Он продолжает удерживать лидирующие позиции, особенно среди школьников, готовящихся к экзаменам и поступлению в университеты», – отмечают аналитики сервиса.

Предложение от преподавателей английского увеличилось на 1%. Одно занятие английским языком обойдется в среднем 700 рублей за академический час. При этом часто это стоимость занятия в группе.

Восточные языки становятся все более востребованными, отмечают представители сервиса. Растет и объем предложений по их изучению. Например, число репетиторов, предлагающих свои услуги в изучении корейского языка, выросло за год втрое (+200%). Неудивительно, что этот язык стал одним из самых доступных языков для изучения в Челябинске. Количество предложений от знатоков японского языка выросло на 100%, китайского – на 35%. Не отстают и европейцы: число преподавателей испанского языка увеличилось на 78%, немецкого – на 43%.

В среднем стоимость академического часа занятий иностранным языком в Челябинске начинается от 700 рублей. Однако итоговая цена может варьироваться в зависимости от выбранного языка, формата и продолжительности занятий. Например, армянский язык обойдется в 1200 рублей за урок, испанский – 1000 рублей, итальянский – 990 рублей, немецкий – 950 рублей, иврит – 900 рублей, французский – 850 рублей, китайский – 800 рублей, японский – 750 рублей, а наиболее доступными являются английский и турецкий (700 рублей) и корейский (695 рублей).

Уроки с носителем языка или подготовка к международным экзаменам часто обходятся дороже, а групповые занятия будут более доступны, чем индивидуальные уроки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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