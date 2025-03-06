Подарки на 8 Марта: россиянки мечтают о путешествия, но обходятся цветами

Каждая третья жительница России хочет получить в подарок на свой праздник путешествие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1 тысяча 600 женщин из всех округов страны.

Оказалось, что именно о путешествии мечтают 27% женщин. 16% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей.

По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же – бытовую технику или электронику для дома. 3% – сертификаты на обучение, а 2% – товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, оплату ипотеки, шампанское и другие.

Впрочем, мечты мечтами, а дарят женщинам в их праздник, в основном, цветы. Именно их обычно получают 6 из 10 участник опроса. 14% презентуют конфеты. 9% становятся обладательницами парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой – украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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