Южноуральцев косят грипп B и свиной грипп

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет на Южном Урале третий месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ в регионе с начала года отмечается еженедельный прирост уровня заболеваемости. За прошедшую 9 неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 12%.

По данным лабораторных исследований, наблюдается рост случаев гриппа. В структуре лабораторно подтвержденного заболевания грипп А составляет 10,6%, А АH1N1 pdm 2009 (свиной грипп) – 29,9%, грипп В – 59,5%. Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус.

Санитарные врачи рекомендуют в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ для профилактики респираторных заболеваний соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки по возвращении с улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами), в закрытых помещениях соблюдать оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание, при пребывании в местах скопления людей применять для защиты маски.

При появлении признаков заболевания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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