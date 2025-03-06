Вице-мэра Троицка отправили в СИЗО на два месяца

В Троицке избрали меру пресечения в отношении высокопоставленного чиновника мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 5 марта, Троицкий городской суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении заместителя главы города Андрея Андреева.

Напомним, высокопоставленного чиновника задержали по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в августе прошлого года южноуралец, исполнявший в то время обязанности главы Троицка, получил 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО имени Томина в МБУ «Центр досуга г. Троицка».

Троицкий городской суд постановил отправить чиновника под стражу на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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