«Магнитка» играючи справилась с «Сочи»

Магнитогорский «Металлург» в гостях без труда одолел ХК «Сочи» – 3:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , итог встречи не вызывал сомнений с самого начала.

Магнитогорцы, как и в предыдущем матче (против «Лады»), много атаковали, полностью контролировали игру и уже после первого периода вели по броскам 25:10. Впрочем, как и три дня назад, атаки редко заканчивались ударами по воротам – хоккеисты «Металлурга» за первые 20 минут произвели только 10 таких против 6 у «Сочи».

Однако, когда на 7-й минуте встречи у Даниила Вовченко появилась возможность реализовать большинство, он ее не упустил – 1:0, гости открывают счет.

Во втором периоде картина не изменилась: по итогам 40 минут 54:23 в пользу южноуральцев по броскам и 23:15 по ударам в створ ворот. Правда, на сей раз гости не стали торопиться забивать. Лишь на 36-й минуте матча Борна Рендулич с подачи капитала магнитогорцев Егора Яковлева увеличил отрыв.

А на последней минуте игрового отрезка многие могли испытать дежавю: снова «Магнитка» в большинстве, и снова Даниил Вовченко реализует численное преимущество, а ассистирует ему в этом снова Робин Пресс. 3:0 – с этим счетом команды ушли на второй перерыв.

Не изменились цифры на табло и после третьего периода – 3:0, логичная победа магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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