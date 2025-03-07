7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2025, пятница
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10:00 Челябинск – Встреча с юристом «Нотариальное право» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная выставке современных кубинских художников (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 – 15:00 Челябинск – Акция-поздравление «Женщинам посвящается…» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс для младших школьников «Маме с любовью» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск –Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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14:00 Челябинск – Вебинар «Его величество Платок» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Встреча с юристом «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Юбилейная встреча клуба «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Литературно-развлекательная программа «Спешим поздравить Вас с весенним, теплым днем!» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Мартовские посиделки «Пленительный образ» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок из цветного сургуча» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Игропятница «Марафон «Мемо» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:30 Челябинск – Праздник красоты и позитива «К 8 Марта» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Творческая акция «Женский день» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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