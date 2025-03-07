Пенсионер-южноуралец отдал 1,7 миллиона рублей после общения с «силовиком»

Житель Троицка лишился более 1,7 млн рублей после разговора с «сотрудником силового ведомства».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским 63-летний мужчина рассказал, что все началось после звонка якобы из ресурсоснабжающей компании с сообщением о замене счетчиков электроэнергии. Мужчина включил демонстрацию экрана, а вскоре ему пришел код – будто бы от личного кабинета на портале Госуслуг.
Через некоторое время пенсионеру позвонила неизвестная, которая предупредила, что его личный кабинет на портале взломан, а злоумышленники уже оформили от имени троичанина доверенность на распоряжение всем его имуществом.
Под диктовку неизвестных мужчина поднял лимит по своей кредитной карте, оформил автокредит, а также снял деньги со всех счетов, чтобы защитить собственность.
Только рассказав обо всем сожителю своей дочери, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Сотрудники полиции в очередной раз просят граждан быть бдительными и не выполнять просьбы от неизвестных вам лиц. «Напоминаем, что сотрудники силовых структур никогда не предлагают переводить денежные средства на сторонние номера и счета», – подчеркнули представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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