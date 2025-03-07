Сергей Ковалев завершит профессиональную карьеру боем в Челябинске

В Челябинске пройдет прощальный поединок Сергея «Крашера» Ковалева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 19 апреля во дворце спорта «Юность» бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» проведет заключительный поединок в своей профессиональной карьере.

Соперником титулованного боксера станет немец Артур Манн. Этот 10-раундовый бой в первом тяжелом весе будет организован IBA Challenge, UralBoxingPromotions и Patriot boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса Челябинской области.

«Это будет мой заключительный бой в карьере. Хочу порадовать публику», – отметил Сергей Ковалев.

Напомним, Сергей Ковалев уже заявлял о завершении карьеры в профессиональном боксе в 2021 году. Произошло это после отмены назначенного на январь 2021 года боя из-за положительной допинг пробы, показавшей наличие в крови российского боксера синтетического тестостерона.

Этому предшествовало поражение в состоявшемся в ноябре 2019 года бое против мексиканца Сауля Альвареса. В результате Ковалев уступил сопернику пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В мае 2021 года боксер заявил о возвращении на профессиональный ринг, подтвердив, что сданные им за прошедшие несколько месяцев допинг-тесты оказались отрицательными.

Однако после возвращения на ринг спортсмен провел лишь два поединка. В последнем из них (в мае 2024 года) Ковалев в первом тяжелом весе уступил Робину Сафару из Швеции.

Сергей Ковалев родился в Копейске. На профессиональном ринге провел 41 бой, победив в 35 из них (29 – нокаутом) и проиграв в 5. За свою карьеру становился чемпионом мира в полутяжелом весе среди профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF, 2014-2016 годы), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2014-2016) и Всемирной боксерской организации (WBO, 2013-2016, 2017-2018, 2019).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube