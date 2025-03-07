В горах Южного Урала просыпаются реки и ручьи

Водоемы Зигальги готовятся к пробуждению.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», прошли всего пара солнечных дней – и в горах начали просыпаться ручьи и мелкие речушки. И хотя до полноценного таяния еще очень далеко, можно говорить о том, что в жизни местных водных артерий приближается очередной сложный период.

«Всего их у рек, находящихся в климатической зоне сильных морозов и снежных зим, четыре: два спокойных – летняя и зимняя межень, и два сложных – осеннее замерзание и весеннее вскрытие, – отмечают в парке. – Причем последний, с ледоходом, иногда напряженный не только для самой реки, но и для тех, кто живет по берегам».

Впрочем, сложным периодом можно смело считать и дождливое лето прошлого года, когда уровень воды в Юрюзани поднялся больше чем на метр, вспоминают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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