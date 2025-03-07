Виктория Сливко завоевала малый Кубок России по биатлону после победы в Златоусте

Открытие финального этапа Кубка России по биатлону принесло первые результаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , спортсменка из Тюменской области Виктория Сливко одержала уверенную победу в спринтерской гонке, открывшей сегодня финал Кубка России – 2024/2025 по биатлону в Златоусте.

Биатлонистки не допустила ни одной ошибки при стрельбе на двух огневых рубежах и в итоге заняла первое место с результатом 22.08,4.

Второе место завоевала Ирина Казакевич из Свердловской области (1 промах, отставание от лидера на 36,3 секунды). Бронза – у югорчанки Екатерины Мошковой (0 промахов, + 1 минута 2 секунды отставания).

Победа в спринте на златоустовском этапе принесла Виктории Сливко малый Кубок России, разыгрывающийся по итогам спринтерских забегов. Кроме того, тюменская биатлонистка имеет хорошие шансы на победу в общем зачете кубковых соревнований. До сего дня Виктория Сливко уступала лидеру Кубка России Наталье Шевченко из Свердловской области всего 4 очка. При этом свердловчанка пропустила спринтерский забег в Златоусте из-за болезни. Соответственно, не выйдет она и на гонку преследования, которая пройдет завтра, 8 марта, по итогам сегодняшнего спринта.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Златоусте стартовал финальный этап биатлонных соревнований на Кубок России. Состязания будут проходить до 9 марта в комплексе имени Ишмуратовой. Зрители смогут увидеть шесть забегов: сегодня, 7 марта, пройдут спринтерские забеги на 7,5 километра у женщин и на 10 километров у мужчин, завтра, 8 марта, – гонки преследования на 10 и 12,5 километра. Завершится финал в воскресенье, 9 марта, масс-стартом на 12 и 15 километров у женщин и мужчин соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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