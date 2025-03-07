Смог задержится в Челябинске и на 8 марта

Смог задержится в Челябинске на праздники. Насладиться свежим весенним воздухом вряд ли смогут также жители Карабаша и Коркино.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, сохранятся в этих трех городах минимум до 6 утра 9 марта.
А вот в Сатке и Златоусте уже сегодня вечером ситуация должна улучшиться.
Челябинск, Софья Артмеьева
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