Смог задержится в Челябинске и на 8 марта

Смог задержится в Челябинске на праздники. Насладиться свежим весенним воздухом вряд ли смогут также жители Карабаша и Коркино.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, сохранятся в этих трех городах минимум до 6 утра 9 марта.

А вот в Сатке и Златоусте уже сегодня вечером ситуация должна улучшиться.

Челябинск, Софья Артмеьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube