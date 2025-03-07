На южноуральской трассе «Ситроен» залетел под грузовик. Есть погибшие

В Челябинской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на региональной автодороге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 7 марта, в 09:00 на 25 километре автодороги «Миасс – Златоуст».
По предварительным данным, 52-летняя автоледи, управляя автомобилем «Ситроен С4», при выезде со второстепенной дороги не пропустила грузовой автомобиль JAC.
В результате столкновения с фурой женщина-водитель «француза» скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее пассажирка-ровесница умерла в больнице.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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