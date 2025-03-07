Директора МУП в Троицке указали на дверь из-за нарушений антикоррупционного законодательства

В Челябинской области директора МУП уволили из-за конфликта интересов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения вскрылись в ходе проверки деятельности МУП «Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие имени Е.М. Мокеева».

Выяснилось, что в 2019 году, при прежнем руководстве, МУП и местная предпринимательница заключили бессрочный договор для организации транспортного обслуживания населения. В том же году муниципальное предприятие возглавил Альберт Гильманов.

У нового директора и бизнесвумен есть двое совместных детей. Однако после своего назначения Гильманов не стал расторгать договор простого товарищества. Не уведомил он работодателя и о возникшем конфликте интересов.

Кроме того, в 2024 году МУП продал предпринимательнице по заниженной стоимости три закрепленных за ним объекта. А после оформления сделки две только что проданных машины предприятие взяло у бизнесвумен в аренду. При этом в бухгалтерском учете арендованные автомобили не отражались, но директору возмещали затраты на ГСМ по авансовым отчетам МУПа.

Прокурор направил в администрацию Троицка представление, где рекомендовал уволить руководителя муниципального перевозчика в связи с утратой доверия. По результатам его рассмотрения трудовой договор с директором расторгли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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