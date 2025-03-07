Экс-губернатора Челябинской области и его имущество решили искать в Швейцарии и ОАЭ

Данные об экс-губернаторе Борисе Дубровском пытаются истребовать через суд.

Как передает корресондент РИА «Новый День» , с соответствующим ходатайством обратилась в арбитражный суд Челябинской области финансовый управляющий бывшего высокопоставленного чиновника Тамара Демидова. Информация об этом на днях опубликована в картотеке суда.

Из документа следует, что г-жа Демидова «просит истребовать документы и сведения от Швейцарской Конфедерации в отношении Дубровского Бориса Александровича». Кроме того, в обращении говорится о необходимости запросить аналогичную информацию в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Именно в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрирована компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), ранее аффилированная с семьей челябинского экс-губернатора, – пишет издание «Верстов.Инфо». – В прошлом году ее выкупил предприниматель из Тольятти. Также в одном из эмиратов у сына Бориса Дубровского Александра была недвижимость – студия площадью 418 квадратных метров».

Что касается Швейцарии, то через некоторое время после отставки Дубровского с поста губернатора в ряде СМИ появилась информация о выезде экс-чиновника в Конфедерацию, где живет его дочь. Хотя, по данным судебной инстанции, Дубровский остается гражданином России и официально зарегистрирован в Магнитогорске.

Напомним, Борис Дубровский стал главой Южного Урало в 2014 году, а в 2015 оказался самым богатым губернатором, задекларировав доход в 358 миллионов рублей.

В 2018 году ПО «Монтажник», связанная с семьей Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Конгресс-холл так и не построили, но потратили на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник», хотя они настаивали, что это не так.

В сентябре 2022 года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (к тому времени признанного банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в 1 миллиард рублей.

А в начале 2023 года тот же «Монтажник» подал в суд иск о признании экс-губернатора банкротом. В июле 2023-го суд объявил о начале процедуры личного банкротства Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube