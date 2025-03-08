8 – 10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

08.03.2025, суббота
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12:00 Челябинск – Мастер-класс в технике 3d-аппликации «Открытка к 8 марта» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Кубок по настольному теннису среди любителей (предварительная регистрация обязательна) (дворец спорта «Электрометаллург», ул. Российская, 36)
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14:00 Челябинск – Концертно-игровая программа, посвященная празднику 8 Марта (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у модульного здания)
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15:00 Челябинск – Детская игровая программа «Озорные девчонки» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)
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18:00 и 20:00 Челябинск – Музыкальные вечера на льду (ЦПКиО Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
09.03.2025, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:30 Челябинск – Встреча «Прививки плодовых деревьев» в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Поэтический час «Да здравствует весна!» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок маме» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск –Благотворительный книжный фестиваль «Лампочка» (центр «Театр + кино», ул. Пушкина, 64)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча «Женский портрет рукой Марии Башкирцевой» в рамках лектория «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Встреча с российской писательницей Людмилой Красильниковой в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Вечер караоке «Для милых дам» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)
10.03.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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13:00 Челябинск – Ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны: открытие выставки «История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады», показ фильма «Черные ножи» – освободители Европы» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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13:00 Челябинск – Кинозал Победы: показ документального фильма «Неизвестная война «Освобождение Белоруссии» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Маркетинговая игра «Продай, если сможешь» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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