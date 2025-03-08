Востребованный автобусный маршрут пропал с радаров челябинцев после смены перевозчика

Жители Челябинска возмущены отвратительной работой автобуса №51.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , неприятным сюрпризом для горожан оказалась смена компании-перевозчика, обслуживающей автобусный маршрут №51 «Улица Молодогвардейцев – поселок Сосновка». Вот уже неделю челябинцы жалуются, что не могут дождаться автобуса по часу, а то и дольше.

1 марта на маршруте начала работать компания «Копейское маршрутное такси». Контракт, подписанный с региональными властями 25 февраля, должен продлиться до 31 декабря текущего года. За все это время перевозчик получит 115 миллионов рублей.

По условиям соглашения, на маршруте должны быть задействованы 12 низкопольных автобусов (и еще два – в запасе), интервал между рейсами определен в 15 минут.

Однако, как рассказывают челябинцы, лишь немногие счастливчики могут похвастаться, что машину пришлось ждать полчаса. Социальные сети переполнены жалобами, что люди вынуждены были стоять на остановке час, полтора, а то и дольше, и в итоге не всем удалось уехать на нужном маршруте.

Горожане недоумевают: раньше, когда маршрут обслуживал муниципальный перевозчик, таких задержек не было. Зачем нужно было его менять, особенно накануне весенне-летнего сезона, когда, помимо местных жителей, автобусом активно пользуются рыбаки?

Интересно, что приступившая к работе на маршруте компания не скрывает: в рейсы сейчас выходят значительно меньше машин, чем требует контракт. Так, в диспетчерской перевозчика, пишет 74.ру, ответили, что на линии работают 4 автобуса (вместо требуемых 12). От дальнейших комментариев сотрудники предприятия отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube