«Трактор» не оставил шансов «Северстали»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Северсталь» из Череповца – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гости в начале матча удивили своим напором. В первом периоде череповчане произвели 23 броска против 8 у челябинцев, при этом по воротам игроки «Северстали» сделали 13 ударов, в то время как хозяева – всего 4.

Но один из этих четырех ударов раскупорил ворота череповчан. На 14-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев ворвался в зону гостей, пролетел до ворот и открыл счет – 1:0, черно-белые повели.

Во втором периоде «Трактор» уже больше бросает и чаще бьет по воротам. На 31-й минуте Григорий Дронов получает шайбу от Логана Дэя и, выждав паузу, увеличивает отрыв хозяев – 2:0.

В начале третьей двадцатиминутки челябинцы упрочивают свое преимущество: на 41-й минуте Владимир Ткачев передает шайбу Василию Глотову, тот скидывает ее Андрею Светлакову, который после паузы поражает ворота «Северстали» – 3:0.

Но гости не собираются уходить без заброшенной шайбы. И на 45-й минуте Кирилл Пилипенко сокращает счет – 1:3.

Однако на 50-й минуте Максим Шабанов восстанавливает разрыв в счете – 4:1. А в начале 58-й минуты «Северсталь» остается в меньшинстве, и Никита Коростелев ставит победную точку – 5:1, очередные два очка в копилку лидера Восточной конференции.

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть пять матчей. Следующий челябинцы проведут в Тольятти против «Лады».

Челябинск, Виктор Елисеев

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