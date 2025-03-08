В Челябинске ученики младших классов устроили поножовщину на улице

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства драки между школьниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция ищет участников инцидента, запечатленного камерой уличной наблюдения в Челябинске.

Ранее челябинцы рассказали в социальных сетях о драке между школьниками 7-11 лет. Четверо мальчиков сошлись в противостоянии недалеко от магазина известной торговой сети.

Во время драки самого маленького ребенка пнули ногой в спину, другого ударили в руку ножом.

«Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются, – заявили в пресс-службе областного главка. – В настоящее время полицейскими изучается видеозапись, размещенная в открытом доступе, проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего».

Челябинцев, ставших очевидцами происшествия, а также законных представителей пострадавших просят обратиться по телефону 102.

Челябинск, Виктор Елисеев

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