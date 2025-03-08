«Металлург» уступил питерскому СКА

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил СКА из Санкт-Петербурга – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде хозяева пытались давить, и статистику оставили за собой – 21 бросок против 14 у магнитогорцев, из них 9 ударов по воротам против 4 у гостей.

Неудивительно, что счет в матче открыли именно питерцы. На 11-й минуте встречи Дмитрий Юдин отдал пас вдоль синей линии, Марат Хайрулин переправил шайбу Александру Никишину, а тот с кистей отправил ее ближнюю девятку – 1:0, СКА ведет.

На ответ «металлургам» понадобилось семь минут. На 18-й минуте матча Роман Канцеров совершил перехват, убежал вперед, скинул шайбу в центр, где ее подхватил Дмитрий Силантьев и, продвинувшись вперед, кистевым броском поразил дальний угол ворот хозяев – 1:1. А на 20-й минуте Денис Зернов, набегая по флангу, делает наброс на пятак, Дмитрий Силантьев бьет с лета, шайба уходит мимо ворот, но, срикошетив от лицевого борта, попадает в щиток голкипера СКА и влетает в ворота – 2:1, команды уходят на перерыв при минимальном преимуществе магнитогорцев.

Во второй двадцатиминутке игра продолжалась на равных. Но на 32-й минуте встречи «Магнитка» остается в меньшинстве, и питерец Сергей Толчинский практически сразу реализует численное преимущество – 2:2.

В третьем периоде клубы начинают все с начала. И теперь удача явно на стороне армейцев. На 43-й минуте Валентин Зыков выводит хозяев вперед – 3:2. А меньше, чем через две с половиной минуты, Сергей Толчинский оформляет дубль – 4:2, хозяева уходят в отрыв.

«Металлург» пытается отыграться, но сегодня явно не его день. А слишком напрягаться, с учетом турнирного положения магнитогорского клуба, у южноуральцев нет никакой необходимости. Итог – поражение «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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