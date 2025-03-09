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Воскресенье, 9 марта 2025, 13:36 мск

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В Челябинске водитель маршрутки совершил ДТП и пытался запугать пострадавшую

В Челябинске маршрутный ПАЗ столкнулся с легковушкой. ДТП произошло накануне вечером в Ленинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле театра ДК ЧТПЗ маршрутка №17 ударила Fiat c такой силой, что его отбросило на остановку.

По словам очевидцев водитель ПАЗа не говорил по-русски и позвал на место происшествия своих соотечественников – поговорить с женщиной, находившейся за рулем легковушки. «Их приехало человек 11 на четырех машинах. Говорили девушке, что она сама виновата, потому что полезла под колеса», – цитирует 74.ru свидетелей конфликта, утверждающих, что правила нарушила именно маршрутка.

В компании, обслуживающей маршрут №17, инцидент пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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