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Трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков до утра 10 марта

Трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков до утра 10 марта

Челябинск, Март 09 (Новый День, Павел Зварзин) – Трасса М-5 «Урал» в Челябинской области закрыта для автобусов и грузовиков до утра 10 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке от Чебаркуля до границы с Башкортостаном отмечены неблагоприятные погодные условия: снег, метели, гололедица. Запрет был установлен сначала до 23:00 воскресенья, но потом продлили до 7:00 10 понедельника.

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