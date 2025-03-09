Трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков до утра 10 марта
Челябинск, Март 09 (Новый День, Павел Зварзин) – Трасса М-5 «Урал» в Челябинской области закрыта для автобусов и грузовиков до утра 10 марта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке от Чебаркуля до границы с Башкортостаном отмечены неблагоприятные погодные условия: снег, метели, гололедица. Запрет был установлен сначала до 23:00 воскресенья, но потом продлили до 7:00 10 понедельника.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»