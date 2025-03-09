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Понедельник, 10 марта 2025, 00:50 мск

Новости Челябинск

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Весна пришла: на Южном Урале ожидаются дожди

На Южном Урале ожидается по-настоящему весенняя погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в течение следующей недели в дневные часы температура воздуха может достигать +7 градусов. С распространением положительных температур на 1,5 км над землей, форма осадков будет меняться. К следующим выходным ожидаются дожди. Переходная фаза осадков может быть опасной ночью при отрицательных температурах воздуха, предупреждают синоптики.

Челябинск, Павел Зварзин

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