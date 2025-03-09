Главный трофей кубка России по биатлону достался спортсмену, завершившему масс-старт двадцать вторым

В Златоусте завершился финал кубка России по биатлону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борьба за «Большой хрустальный глобус» оказалась напряженной. Претендовали на него Эдуард Латыпов и Антон Бабиков: разрыв между ними перед финалом составлял всего 3 очка.

В спринте Латыпов занял 6-е место, а Бабиков – 13-е. В пасьюте первый вышел на 4-е место, второй – на 7-е: разрыв увеличился до 20 очков. А масс-старт превратился в драматичную схватку. На первый огневой рубеж оба претендента пришли одновременно, отстрелялись чисто, но Бабиков был быстрее и всю оставшуюся гонку находился в группе лидеров. А Латыпов отстал на 16 секунд.

На второй лежке он промахнулся дважды, увеличил отрыв от лидеров более чем на минуту и скатился на 22 место. Ситуация чуть улучшилась на третьем рубеже: не допустив ни одного промаха, Латыпов поднялся на 18-е место, но на четвертой огневой точке вновь дважды промахнулся и, отстав более чем на 2 минуты, откатился на 24-е место. Ему пришлось срочно спасать ситуацию: на последнем круге он изо всех рванлук вперед, обогнал двух соперников и финишировал 22-м.

А Бабиков закончил гонку вторым, уступив на последних метрах Кариму Халили. Но в общем зачете у Латыпова оказалось на 9 очков больше, и «Глобус» достался ему.

Челябинск, Павел Зварзин

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