Озерчанка отдала 2 миллиона рублей неизвестным, заявившим о расследовании связей с террористами

Жительница Озерска перевела мошенникам около 2 миллионов рублей, испугавшись обвинений в пособничестве террористам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пожилой жительнице Озерска якобы написала в мессенджере бывшая коллега по работе и сообщила, что проводится проверка из-за подозрения кого-то из сотрудников в связях с террористическими организациями.

После этого с женщиной связался мужчина, представившийся работником силовой структуры, и предупредил, что ей нужно помочь в задержании злоумышленников. Он даже отправил потерпевшей фото повестки и убедил, что ее могут признать виновной в сотрудничестве с террористами.

По словам собеседника, чтобы разрешить ситуацию, ей нужно снять все свои накопления и перевести на новый счет. Что она и сделала. Выполнив все указания злоумышленников и лишившись около 2 миллионов рублей, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Полицейские напоминают о бдительности при поступлении звонков от неизвестных. Сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону или с помощью мессенджеров и не просят участвовать в задержании мошенников, подчеркивают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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