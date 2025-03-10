Энергетическая политика сохранила уральским металлургам 1,2 миллиарда рублей

Энергосбережение в 2024 году принесло ММК 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», система энергоменеджмента, функционирующая на комбинате с 2016 года, является одним из эффективных инструментов снижения энергозатрат.

Комплексная работа по совершенствованию системы энергоменеджмента (СЭнМ) и повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК в 2024 году дала экономический эффект в размере около 1,2 миллиарда рублей.

СЭнМ базируется на Энергетической политике компании, стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Внешний аудит системы в сентябре 2024 года показал, что СЭнМ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023, работая результативно во всех ключевых переделах – горно-обогатительном, сталеплавильном, коксохимическом и прокатном производствах, а также подразделениях управления главного энергетика.

«Повышение энергоэффективности – одно из приоритетных направлений развития Группы ММК. Мы стремимся обеспечить эффективность использования энергоресурсов на каждом рабочем месте. В числе основных механизмов повышения энергоэффективности производства на ММК – проработка и внедрение рационализаторских идей, малобюджетные проекты (baby-capex), а также оказание энергосервисных услуг. Эти и другие мероприятия снижают затраты компании на топливно-энергетические ресурсы и сокращают негативное воздействие на окружающую среду», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

В 2024 году через блок сопровождения идей платформы энергоменеджмента зафиксировано 1107 идей в области энергоэффективности, из них реализовано 553 с плановым годовым экономическим эффектом 424,9 миллиона рублей. Одновременно реализовано 4 проекта baby-capex с общим эффектом в 49,9 миллиона рублей. Выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проектам модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов принесло ММК 268,6 миллиона рублей.

Экономия средств в размере 442,6 миллиона рублей была достигнута реализацией проектов по снижению стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями, ремонтов энергооборудования станций в часы с минимальной стоимостью энергии и снижения потребляемой электрической мощности в подразделениях в часы с максимальной стоимостью энергии.

В 2024 году продолжилось развитие чат-бота в Телеграм, созданного для выявления сотрудниками фактов нерационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) – утечки, сливы, выход воды на поверхность, наледи на трубопроводах и т.д. За год работники проинформировали Центр энергосберегающих технологий ММК о 173 подобных фактах. Эффект от регистрации потерь и устранения нарушений составил около 3,2 миллиона рублей.

Значимое влияние на энергоэффективность оказал запуск коксовой батареи №12, сопровождавшийся вводом в эксплуатацию двух турбогенераторов общей мощностью 40 МВт. Котлы-утилизаторы производят пар за счет утилизации тепла дымовых газов установок сухого тушения кокса. Это обеспечивает генерацию электрической энергии. То есть, проект направлен на максимальную выработку собственных и утилизацию вторичных энергоресурсов. Выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината в 2024 году выросла на 19134 тыс. кВт*ч (0,4%). Самообеспеченность электроэнергией увеличена на 3% и составила 65%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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