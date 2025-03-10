Сразу 10 районов Челябинской области преобразуют в округа

Южный Урал сделает предпоследний шаг к избавлению от структур низового самоуправления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , преобразование дсяти районов Челябинской области в муниципальные округа станет основной темой внеочередного заседания регионального парламента, запланированного на 13 марта.

Согласно повестке заседания, именно этой теме будут посвящены 20 из 21 вопроса.

В ходе пленарной встречи депутатов законодательного собрания будут приняты решения об изменении статуса Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов.

Кроме того, на очередном заседании 26 марта планируется рассмотреть вопрос о преобразовании в округа Агаповского, Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Троицкого, Уйского и Чебаркульского районов.

Таким образом, после утверждения мартовских решений регионального парламента в Челябинской области не останется муниципальных районов, сохраняющих низовые структуры местного самоуправления. Их заменят муниципальные округа, отличающиеся централизованной структурой организации управления, а на местах ранее самостоятельные сельские и городские органы власти заменят территориальные подразделения окружной администрации.

Напомним, программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.

Вслед за ним в муниципальные округа превратились Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

В 2025 году планируется завершить этот процесс в регионе, после чего в Челябинской области останутся лишь городские и муниципальные округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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