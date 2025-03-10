Сотрудники челябинского центра медицины катастроф пригрозили массовом увольнением

В Челябинске врачи центра медицины катастроф могут уволиться из-за повышенных требований руководства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , исход медиков уже начался. Об этом они рассказали в открытом письме, опубликованном в местных СМИ.

Три недели назад из учреждения уволились три человека – весь отдел гражданской обороны. Заявление об уходе написал старший фельдшер, это же намерены сделать еще три врача – при том, что всего в центре работают в настоящее время четыре врача и девять фельдшеров.

По словам сотрудников, причиной массовых увольнений стало несправедливое, по их мнению, отношение нового руководства челябинского центра медицины катастроф. Новый директор – Сергей Максимов – возглавил организацию год назад – в марте 2024 года. Именно после этого ситуация в учреждении ухудшилась.

«Работников среднего звена (фельдшеров и медсестер) морально давят, заставляют выполнять задачи, которые не предусмотрены инструкциями, – цитирует обращение 74юру. – Например, находясь в диспетчерской, фельдшер должен выполнять функции охранника – встречать и провожать людей, которые приходят, в вечернее время проводить обход организации. Отправляют на дежурства по платным услугам в рабочее время бригаду, которая находится на смене, что противоречит законодательству. Реанимационные бригады используют как грузчиков для оказания платных услуг по перевозке «от кровати до кровати».

При этом, по решению руководителя, медики лишились полетных доплат, которые раньше получали за эвакуацию больных вертолетом.

«Я не могу, когда мне говорят: «Вы должны делать то, что я вам приказал». Есть должностные инструкции, есть понятия какие-то человеческие. Очень много нюансов по работе, но даже взять просто человеческое отношение – мимо меня ходят, как мимо тени, ни «здрасьте», ни до свидания», – жалуется один из сотрудников.

Кроме того, не так давно директор центра подписал приказ. А еще в рабочих кабинетах услановили камеры видеонаблюдения.

В руководстве организации увольнения подтверждают. По данным директора, трое специалистов ушли из-за невысоких зарплат, сейчас у него на столе лежат заявления еще двух: старшего фельдшера и врача анестезиолога-реаниматолога. Не отрицает он и отмену полетных выплат. Но подчеркивает, что эти выплаты нигде не были регламентированы, и их начисление было, скорее, правом руководителя, нежели обязанностью.

При этом, как утверждает директор учреждения, средние зарплаты здесь выше, чем в большинстве медицинских организаций региона. Хотя и за 1,5-2 ставки. Причем нагрузка у сотрудников центра меньше, чем. Например, у медиков скорой помощи. «Поинтересуетесь, сколько вызовов в день обслуживает бригада [скорой помощи], там от 17 до 25 вызовов. Они сидят у меня в нарды играют», – рассказывает руководитель.

Претензии же сотрудников по поводу выполнения ими дополнительных обязанностей за отдельную плату (сопровождение платных пациентов) – и вовсе вызвало у руководителя недоумение. Как и их возмущение запретом выезда за пределы региона, которые распространяется только на руководящий состав учреждения, отметил он.

В увольнении недовольных директор проблем не видит. «Будем набирать новую команду, а что делать-то? – философски замечает он. – Мы в свободной стране живем. Я руководителю отделения неоднократно говорил: «Если вас не устраивает руководство, если не устраивает, как я вами руковожу, если считаете, что какие-то приказы вы не должны исполнять, ну, пожалуйста, есть масса [вариантов]. У нас серьезная организация, и вот такой вот бардак со стороны некоторых нерадивых исполнителей, конечно же, я буду пресекать».

На следующей неделе в центре медицины катастроф должно пройти собрание с коллективом. Однако пока, кажется, ни та, ни другая сторона, смягчать свою позицию не намерены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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