На одной из основных транспортных артерий северо-запада Челябинска ограничили движение

Движение по улице Братьев Кашириных в Челябинске частично ограничено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ближайшие дни северо-запад Челябинска могут сковать серьезные пробки. По инициативе МУП ПОВВ будет частично закрыта для автомобилистов улица Братьев Кашириных – одна из основных магистралей города.

«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 13 марта ограничено движение транспорта по улице Братьев Кашириных на участке от дома №52б и до дома №54, – сообщает пресс-служба мэрии Челябинска. – Проезд затруднен по двум полосам по направлению к улице Северо-Крымская».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Отметим, что ограничение вводится на учестке, расположенном у пересечения с улицей Северо-Крымской. Это очень оживленный транспортный узел, фактически соединяющий северо-запад Челябинска с центром города. Причем именно здесь соединяются сразу несколько автомобильных потоков, идущих из центральной части Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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