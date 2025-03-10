В Челябинске вынесли приговор экс-директору структуры педуниверситета

Челябинский суд огласил приговор бывшему руководителю институт из структуры ЮУрГГПУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Тракторозаводский районный суд Челябинска признал экс-директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину виновной в получении взяток.

Напомним, руководителя вузовской структуры задержали в апреле 2023 года. Сначала Гнатышиной предъявили обвинение в получении 30 тысяч рублей за выставление одному из студентов гарантированной положительной оценки за сдачу государственно итоговой аттестации без фактической проверки знаний. Впоследствии сумма инкриминируемых ей взяток значительно возросла.

По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2022 года директор института получила через посредников взятки от 16 студентов на общую сумму 485 тысяч рублей. За это в зачетках у учащихся появились отметки об успешной сдаче государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ. Хотя на испытаниях они даже не появились.

Тракторозаводский районный суд приговорил руководителя ППИ к пяти годам лишения свободы условно. Также ее оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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