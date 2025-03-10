Чебаркулец хотел познакомиться с девушкой, но «инвестировал» почти 200 тысяч рублей по совету интернет-знакомой

Новая знакомая с сайта знакомств выманила у жителя Чебаркуля более 190 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции 22-летний житель Чебаркуля рассказал, что написал девушке на сайте знакомств.

Вскоре она сообщила, что является «финансовым аналитиком» крупного банка и призналась, что играет на бирже. Слово за слово – и молодой кавалер уже горел желанием совместного заработка. Сообщая новой знакомой «условные коды», он был убежден, что он помогает ей заработать.

Уже через день молодой человек вместе с новой знакомой стал вкладывать в «игру на бирже» собственные средства и эта сумма достигла 191 тысячи 400 рублей. Однако для того, чтобы «вывести прибыль» нужно было перевести еще 200 тысяч рублей. Рассказав о ситуации родителям, чебаркулец по их совету отправился в полицию.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Полицейские вновь просят горожан соблюдать бдительность. «Под предлогом заработка на торговых площадках граждан заставляют переводить деньги на счета, подконтрольные мошенникам. При этом злоумышленники придумывают все новые и новые уловки для вовлечения доверчивых людей в преступные схемы. Не стоит доверять сомнительным предложениям и перечислять деньги незнакомцам. Предложения об «инвестировании», размещенные в интернете, почти на 100% являются мошенническими», – отмечают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube