В центре Челябинска покупатель бросил в продавца гранату

Недовольный челябинец решил «поблагодарить» сотрудника магазина гранатой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранной компании «Варяг», инцидент произошел сегодня, 10 марта, в продуктовом магазине на улице Островского.

В торговый зал зашел пьяный мужчина и потребовал у продавца сигареты. В руках у горожанина был предмет, похожий на гранату. Когда в покупке ему отказали, он выдернул чеку и бросил устройство за прилавок. Раздался взрыв.

К счастью, граната оказалась страйкбольной, поэтому обошлось без пострадавших. Сотрудники охранного предприятия, прибывшие на вызов, обнаружили челябинца во дворе неподалеку, где он пытался скрыться. Злоумышленника передали правоохранителям, идет разбирательство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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