В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода почти в 10 ПДК

В Челябинске зарегистрировали больше полусотни превышений ПДК по опасным веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, наиболее сложной ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в областном центре была в минувшую пятницу, 7 марта.

В этот день было зафиксировано 26 превышений содержания в атмосфере диоксида азота, максимальная концентрация отмечалась на стационарном посту, расположенном на улице Российской (1,4 ПДКмр). Максимальная концентрация сероводорода в районе поста на улице Румянцева достигла 9,4 ПДКмр. Всего в пятницу зафиксировано 4 превышения по сероводороду. По фториду водорода отмечено 2 превышения, 1,3 ПДКмр на улице Новороссийской и 2,3 ПДКмр – на Румянцева.

8 марта в центре Челябинска (улица Российская) зафиксировали превышение содержания в воздухе диоксида азота в 1,1 ПДКмр. Всего за день отмечалось 3 превышения содержания этого вредного вещества в атмосфере.

9 марта сероводород синоптики задокументировали 11 случаев превышения в воздухе содержания сероводорода. Особенно опасным оно оказалось снова в Металлургическом районе (улица Румянцева, 4,8 ПДКмр). Также фиксировались 8 превышений диоксида азота, максимальная концентрация – 1,6 ПДКмр (улица Российская).

Челябинск, Виктор Елисеев

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