Фирму, затянувшую благоустройство парка в Челябинске, оштрафовали на 15 миллионов рублей

Подрядчик, опоздавший с исполнением контракта, оштрафован на 15 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с требованием о штрафе выступило надзорное ведомство по результатам прокурорской проверки по факту нарушения контрактных обязательств.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска установила, что в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» районная администрация заключила с ООО «Стрела Плюс» муниципальный контракт стоимостью около 30 миллионов рублей на выполнение работ по обустройству входной группы сквера с сухим фонтаном по улице Молодогвардейцев.

Выполнить работы требовалось к 15 июля прошлого года, однако в августе строительные работы еще продолжались. Подрядчик объяснил срыв сроков зарядившими прошлым летом дождями, а также изъянами в проектной документации, обнаруженными уже в ходе работ. Но даже если оправдания имели под собой основания, компании необходимо было заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту, прописав в нем новые сроки. Подрядчик этого не сделал, а прежние сроки уже прошли. Так что условия контракта были нарушены.

Прокурор возбудил в отношении компании административное дело за бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств. Мировой судья, рассмотрев его материалы, решил оштрафовать подрядную организацию на 15 миллионов рублей. Компания пыталась обжаловать решение суда, но безрезультатно.

Кстати, работы по обустройству объекта были завершены в прошлом году и в ноябре 2024 года приняты комиссией без замечаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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