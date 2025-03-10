«Трактор» одержал четвертую победу подряд

Челябинский «Трактор» в гостях разгромил «Ладу» из Тольятти – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начали встречу челябинцы молниеносно.

На 4-й минуте Никита Коростелев подхватил шайбу у борта за воротами «Лады» и, выкатив на пятак, отправил ее в ворота тольяттинцев – 1:0. Спустя 42 секунды Василий Глотов ворвался в зону «Лады», пройдя по центру, скинул шайбу Семену Дер-Аргучинцеву. Первый удар Семена голкипер хозяев парировал, но челябинец, уже почти укатившийся за ворота, тут же подцепил отскочившую шайбу и отправил ее в сетку – 2:0. А еще через полторы минуты Андрей Светлаков отдал пас от левого к правому борту Виталию Кравцову, игрок черно-белых, не встречая сопротивления соперников, сместился в центр и отправил в ворота «Лады» третью шайбу.

После этого хозяева сменили вратаря, а гости решили немного отдохнуть. Но во второй половине второго периода продолжили разгром. На 34-й минуте встречи уже Андрей Светлаков пробивает голкипера тольяттинцев – 4:0. Спустя 40 секунд Сергей Телегин заряжает по воротам хозяев, вратарь отбивает шайбу, но прямиком на клюшку Максима Шабанова, и тот не промахивается – 5:0.

В начале третьего игрового отрезка Максим Шабанов отдает пас из-за ворот Стивену Кэмпферу, и тот в касание отправляет шестую шайбу в ворота «Лады». Итг – уверенная победа челябинцев – 6:0.

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть четыре матча. Следующий челябинцы проведут 12 марта в Казани с «Ак Барсом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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