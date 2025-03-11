11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2025, вторник
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11:00 Челябинск – Открытие выставки современных кубинских художников Хейлера Родригеса Дельгадо, Альберто Морана Сокорро, Акселя Родригеса Мартинеса и Абеля Амадора Арсия (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по роману М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Уральские танкисты» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Тренинг «Регистрация товарных знаков, патентов, авторских прав» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж) (по записи)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по пластилинографии «Тайны военной техники» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча по дизайн-коду нестационарных торговых объектов (Челябинский дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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14:00 Челябинск – Час гордости «В бой – с Урала» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Курсы «Электронный гражданин». Занятие №2 «ЖКХ услуги: показания счетчика онлайн» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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17:00 Челябинск – Вечер «Музыканты как символы «оттепели» во время «холодной войны»» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс для детей «Танк из бумаги» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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17:30 Челябинск – Обсуждение романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Театральный мастер-класс «Взрослые в игре. Тренинг на раскрепощение, снятие зажимов и полет фантазии» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Обучающий мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Уральский добровольческий танковый корпус» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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18:00 Челябинск – «Начни свое дело с библиотеки»: проект по привлечению новых партнеров в библиотеку (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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18:00 Челябинск – Лекция «Уральцы из стали» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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