В центре Челябинска рухнуло перекрытие строящегося дома. Есть погибшие

На стройке в центре Челябинска рухнуло перекрытие.

Трагедия произошла в понедельник, 10 марта, поздно вечером на строительной площадке ЖК «Грани» на улице Труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, при заливке перекрытия кровли строящегося двухэтажного здания произошло его обрушение. Строительные конструкции рухнули вниз и увлекли за собой перекрытие между 1 и 2 этажами.

По предварительным данным в результате инцидента погиб 1 человек. Специалисты пытаются достать рабочего из-под завалов. Дальнейшей угрозы обрушения нет.

На место ЧП прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области, силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС, глава Челябинска, представители строительной компании.

Всего на ликвидации последствий происшествия задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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