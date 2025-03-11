После обрушения на челябинской стройке возбудили уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства обрушения на стройке в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Напомним, вчера, 10 марта, поздно вечером на строительной площадке ЖК «Грани» на улице Труда при заливке перекрытия кровли строящегося двухэтажного здания произошло его обрушение. Строительные конструкции рухнули вниз и увлекли за собой перекрытие между 1 и 2 этажами. В результате ЧП погиб 45-летний мужчина.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Челябинской области взяла расследование уголовного дела на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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