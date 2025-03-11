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Новости Челябинск

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«Не отходя от кассы». Южноуралец решил продать чужую иномарку прямо на ее парковке

Полицейские Кыштыма задержали мужчину, пытавшегося продать чужую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась хозяйка «Мицубиси Аутлендер», заметившая подозрительных мужчин у своей машины.

На сообщение выехал наряд патрульно-постовой службы. Прибыв на место, полицейские задержали 40-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Оказалось, что южноуралец похитил на работе брелок-ключ от автомобиля и решил его продать за 150 тысяч рублей прямо на парковочном месте. В момент показа машины покупателю мужчину и задержали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Суд решил, что на время расследования кыштымцу лучше посидеть в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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