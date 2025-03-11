Уральские металлурги перешли на отечественную интеграционную платформу

ММК перешел на российскую интеграционную платформу INPOLUS.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК реализовал крупный проект в области импортозамещения связующего программного обеспечения (ПО). Компания перешла на российскую корпоративную сервисную шину InpolusESB, заменив этой интеграционной платформой зарубежное ПО.

Так называемая сервисная шина представляет собой ПО для непрерывной (в режиме 24/7) работы разных информационных систем ИТ-инфраструктуры компании, обеспечивая мониторинг их состояния, обмен данными и возможность развертывания новых приложений в короткие сроки.

Функционал отечественного продукта гарантирует контроль целостности передаваемых данных и их доставки, включая возможность повторной отправки. С переходом на отечественное решение доставка 10 тыс. сообщений занимает всего минуту, а скорость активации передачи данных по событию – менее полусекунды.

Новое интеграционное решение характеризует высокая надежность и способность справляться с самыми высокими нагрузками.

«Миграция на отечественное связующее программное обеспечение для ММК – это стратегически важный шаг, обеспечивающий высокий уровень надежности и стабильности информационных систем. Во многом от того, как взаимодействуют компоненты внутри систем, зависит эффективность бизнес-процессов компании, – говорит Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК». – Благодаря сотрудничеству с «Инполюс», мы смогли осуществить бесшовный переход всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия в короткие сроки».

Сервисная платформа уже введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует. В его архитектуру заложены возможности для быстрого масштабирования и резервирования компонентов, обеспечения непрерывности бизнес-процессов, модульность и гибкость.

«Успешное внедрение нашего продукта Inpolus® ESB на столь крупном и сложно организованном предприятии доказывает, что нам удалось справиться с этим вызовом, а предлагаемые функционал и производительность полностью удовлетворили заказчика, – отметил Дмитрий Грязнов, генеральный директор «Инполюс». – Мы гордимся этим проектом, и особо хотели бы подчеркнуть высокий профессионализм, вовлеченность и нацеленность на результат команды ММК. Думаю, что многим российским предприятиям будет полезно использовать этот опыт, внедряя у себя ESB-решения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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