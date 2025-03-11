Полгода 19-летняя уралочка платила за поправку «кармического здоровья»

Полицейские Магнитогорска задержали «ясновидящую» из Санкт-Петербурга, получившую от обманутой девушки 260 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратилась 19-летняя жительница Магнитогорска.

Девушка рассказала, что в одной из социальных сетей увидела страницу женщины, представлявшейся гадалкой. Предложение «сделать точный расклад» будущего ее заинтересовало, и она вступила в диалог с «ясновидящей». И очень быстро выяснилось, что у юной уралочки далеко не все в порядке с «кармическим здоровьем».

Чтобы исправить ситуацию, жительница Магнитогорска на протяжении полугода переводила «целительнице» деньги.

Но однажды заметила, что та путается и рассказывает разные версии событий. Девушку это смутило, и она решила обратиться в полицию.

К тому времени уралочка успела отдать гадалке более 260 тысяч рублей.

Полицейские Магнитогорска подозреваемую в совершении преступления задержали. Ей оказалась 37-летняя жительница северной столицы, не имеющая постоянного места работы и ранее уже привлекавшаяся к ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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