В центре Челябинска на несколько часов отключат светофоры

Светофоры отключат на улице Труда в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 марта, водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными на трех участках в центре города.

С 13:00 до 18:00 будут отключены светофоры на улице Труда в районе зоопарка и ледового дворца «Уральская молния», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

С 10:00 до 17:00 отключат светофорный объект на пересечении улиц 2-й Потребительской и Нефтебазовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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