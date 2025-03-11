В центре Челябинска на несколько часов отключат светофоры

Светофоры отключат на улице Труда в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 марта, водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными на трех участках в центре города.
С 13:00 до 18:00 будут отключены светофоры на улице Труда в районе зоопарка и ледового дворца «Уральская молния», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.
С 10:00 до 17:00 отключат светофорный объект на пересечении улиц 2-й Потребительской и Нефтебазовой.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»