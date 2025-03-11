В Челябинске популярный троллейбус вернется на привычный маршрут

Челябинский троллейбус №16 «АМЗ – ЖБИ» вернется на привычный маршрут уже в апреле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок в Челябинской области», 9 новых машин будут ходить каждые 15-20 минут.

Первый рейс в будни от АМЗ – в 05:52, а от ЖБИ – в 06:14.

Последний рейс в будни от АМЗ – в 22:37, а от ЖБИ – в 22:44.

Первый рейс в выходные от АМЗ – в 06:07, а ЖБИ – в 06:28.

Последний рейс в выходные от АМЗ – в 22:17, а от ЖБИ – в 21:54.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

«Запуск маршрута разгрузит транспорт, связывающий Тракторозаводский район с центром и АМЗ, а также следующий в промзону по Героев Танкограда. Троллейбусы с низким полом помогут маломобильным пассажирам комфортнее добираться до Городской больницы № 1 и Областной больницы», – заверили представители учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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