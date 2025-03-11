Южноуральский курортный город получил нового главу

В Челябиской области завершили еще одни выборы мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , главой Чебаркуля депутаты городского совета избрали Михаила Панарина, до настоящего времени исполнявшего обязанности градоначальника.

Напомним, в конкурсе на пост главы города принимали участие еще три кандидата: начальник управления физкультуры и спорта Александр Никулин, руководитель городского управления образования Оксана Шалимова и депутат городского собрания от ЛДПР Станислав Торопов.

Правда, до финиша дошли только Панарин и Никулин. Еще двух претендентов комиссия до заключительного этапа не допустила.

Пост мэра Чебаркуля освободился в начале февраля текущего года, когда в досрочную отставку ушла Светлана Виноградова. Чиновница руководила Чебаркулем с декабря 2020 года, ее полномочия истекали в декабре 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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