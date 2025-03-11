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NewDayNews.ru

Вторник, 11 марта 2025, 16:56 мск

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Верхний Уфалей возглавил коммунальщик из Челябинска

Депутаты Верхнего Уфалея ожидаемо поддержали кандидатуру Андрея Рябенко на пост главы города. Соответствующее решение муниципальный парламент принял единогласно сегодня, 11 марта.

Как уже сообщал «Новый День», пост градоначальника освободился в конце января текущего года в связи с досрочной отставкой Сергея Тарасова. На объявленный после этого конкурс на должность главы города заявки подали лишь двое – бывший председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко, практически одновременно с подачей документов на участие в конкурсе ставший вице-мэром, а также Николай Лепешкин, директор управляющей компании «Ленком», принадлежащей родственнику Андрея Рябенко.

Следует отметить, что избранию Сергея Тарасова в 2021 году предшествовало фиаско областных властей, попытавшихся поставить во главе проблемного муниципалитета челябинца Романа Муратчина. Против предложенной кандидатуры взбунтовались местные депутаты, и администрации губернатора пришлось отступить и повторно объявить конкурс.

Тогда-то на политическом небосклоне и появился Тарасов. Он уже работал в мэрии – в бытность главой города Павла Казакова, потерявшего власть в 2015 году после провала выборов в городское собрание (партия «Единая Россия» получила 1 мандат из 20, еще три достались ее сторонникам).

Начал свое правление г-н Тарасов с возврата «старой команды»: его заместителями стали сам Казаков, Александр Плеханов, также работавший в мэрии при Казакове, и Ольга Монина, представлявшая до 2015 года в городском собрании депутатов интересы «Уфалейникеля», а после «выборной революции» ушедшая работать в школу учителем младших классов.

Но возвращение старых чиновников в мэрию городу не помогло. Верхний Уфалей стал одним из наименее благополучных с точки зрения состояния коммунальной инфраструктуры муниципалитетов Южного Урала. В 2023 году обострилось противостояние депутатского корпуса и администрации города: в июне работу мэрии в предыдущем году признали неудовлетворительной, а в октябре муниципальный парламент отказался выделить местным властям дополнительно 8 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону (согласовали выделение лишь 3,5 миллионов рублей).

В следующем, 2024 году, с подготовкой к зиме в городе тоже оказалось не слишком хорошо. В итоге в октябре прошлого года уже губернатор Алексей Текслер устроил разнос Сергею Тарасову из-за срыва сроков сдачи котельной.

Катастрофическое состояние коммунальной сферы – не единственная проблема Верхнего Уфалея, являющегося одной из самых депрессивных территорий региона с момента закрытия в городе компании «Уфалейникель», обеспечивавшей работой значительное число горожан и бывшей градообразующим предприятием (нанося параллельно серьезный ущерб экологии территории).

Но именно коммуналка, пожалуй, является на сегодня самой болевой точкой городского округа. И именно решение этого вопроса новый мэр – Андрей Рябенко – назвал сегодня одной из первостепенных задач муниципальных властей. Правда, в Челябинске он возглавлял совет депутатов района, где проблемы с коммуналкой также стояли крайне остро и решались зачастую только после громких скандалов. А управляющие компании, работавшие в районе, вызывали серьезные нарекания со стороны жителей. Кстати, г-н Рябенко до ухода в политику также возглавлял одну из УК в Ленинском районе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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