Южноуральцы активно запрещают себе брать кредиты

Южноуральцы начали активно запрещать себе брать кредиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 марта 2025 года у граждан России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Такая опция была и раньше – достаточно было подать заявление в банк, но она позволяла защититься только в конкретной кредитной компании. Теперь механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен: это можно сделать на портале госуслуг. А с 1 сентября ввести такой запрет можно будет через МФЦ.

За прошедшие 10 дней возможностью воспользовались подключили 114 тысяч жителей Челябинской области. По данным Минцифры, 90% выбирают полный «стоп», то есть запрет распространяется как на дистанционное, так и очное оформление кредита.

Напомним, согласно закону, если какая-нибудь финансовая организация умудрится заключить с «запретником» кредитный договор, то заемщика нельзя будет заставить исполнять эти обязательства. И требовать возврата денежных средств не смогут ни сам кредитор, ни другие лиц, которым он уступит или продаст права требования по этому договору.

Челябинск, Павел Зварзин

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